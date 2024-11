È morto all’ospedale di Santa Maria della Misericordia di Perugia, nella notte tra il 4 e 5 novembre, un bambino di 10 anni che era caduto dal balcone di casa poche ore prima. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si è sporta in avanti ed è precipitata: al momento non è chiaro il motivo, ma non risultano responsabilità di altre persone. Sul posto, alla periferia del capoluogo umbro, sono arrivati polizia e 118, ma il ricovero d’urgenza non è bastato per salvare la vita del bimbo.

La dinamica della caduta non è del tutto chiara. In casa, come riferito dal Resto del Carlino, c’erano anche i nonni che però non sono riusciti a evitare l’incidente. Stando a quanto riferito dai giornali locali, il bambino è stato attirato da qualcosa o qualcuno che si trovava al piano inferiore e si è sporto in avanti per vedere meglio.