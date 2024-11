Per ridurre dal 35 al 33% la seconda aliquota Irpef, come nell’intenzione del governo, servirebbero 2,5 miliardi. Ma ormai si può affermare che quei soldi non arriveranno dal concordato, che si conferma un flop. Anzi, a confermarlo è lo stesso viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, seppur in termini non così espliciti: “Stiamo ancora elaborando le adesioni che si sono chiuse il 31 ottobre scorso – sostiene oggi dalle colonne del Sole24Ore – stando ai primi carotaggi, l’incasso attuale si attesta a più di 1,3 miliardi di euro”. Praticamente la metà di quanto sarebbe servito.

Trovano quindi conferma le previsioni negative dei commercialisti, che pure il governo non aveva voluto ascoltare: insieme con tributaristi e consulenti del lavoro, avevano chiesto in coro di avere più tempo per valutare la convenienza dell’operazione per i clienti, tenuto conto che l’ultima modifica normativa, quella che ha introdotto la sanatoria a prezzi di saldo (e a rate) riservata a chi sottoscrive l’intesa, è diventata legge solo il 7 ottobre. Ed è stata nuovamente ritoccata il 19. Col risultato che il termine del 31 ottobre viola lo Statuto del contribuente, in base al quale devono passare almeno 60 giorni tra l’entrata in vigore di una disposizione e l’adempimento.

I numeri, secondo il Sole24Ore, sono questi: le partite Iva tra soggetti Isa e forfettari che hanno aderito alla misura sarebbero oltre 500mila. E secondo i primi dati, “già ora su 2,7 milioni di contribuenti soggetti all’indice di affidabilità fiscale oltre il 15% e quindi 403mila imprese hanno accettato il patto proposto dall’Agenzia delle Entrate”.

Il viceministro sa bene che non può essere sufficiente, ma esulta per un “risultato straordinario: per la prima volta e in un colpo solo, fermo restando i controlli delle Entrate e quelli della Guardia di Finanza, abbiamo portato fuori dal perimetro dell’evasione fiscale 160mila soggetti per farli rientrare in quello della legalità”. Leo si dice favorevole alla riapertura del concordato “a condizione che ci sia il via libera collegiale del Governo e della maggioranza e che porti ad un effettivo giovamento alla finanza pubblica”. Come e dove inserire la riapertura dei termini è in queste ore allo studio, ma una cosa è assolutamente certa: “La nuova finestra per il concordato preventivo – sostiene il viceministro – si riaprirà soltanto per quei contribuenti che hanno presentato entro il 31 ottobre la dichiarazione dei redditi ma non hanno aderito al concordato”.