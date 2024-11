Polemica concitata a Tagadà (La7) tra il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, e il deputato di +Europa, Riccardo Magi, sui resort riservati ai poliziotti, carabinieri e finanzieri impegnati nel servizio di vigilanza nei due centri in Albania (hotel a 4 e 5 stelle con piscina, spa e accesso al mare).

Gasparri rivendica con orgoglio la decisione del governo Meloni, accusando duramente le opposizioni: “La sinistra odia il popolo in divisa, lo vorrebbe nelle stalle. Di fronte a una divisa quelli di sinistra dicono: ‘Fate schifo, andate nelle stalle a digiuno’. È una vergogna quest’aggressione“.

Magi ripete più volte che le parole di Gasparri sono inaccettabili, ma Gasparri è irrefrenabile: “Noi spendiamo un cinquantesimo rispetto al governo Gentiloni e al Pd, questa è la verità. I poliziotti e i carabinieri hanno diritto a un trattamento civile. Invece Magi e gli altri vogliono gli immigrati clandestini in albergo e i poliziotti e i carabinieri nelle stalle“.

“Spegnete Gasparri”, commenta sconsolato Magi.

La conduttrice Tiziana Panella ricorda a Gasparri la protesta degli agenti di polizia penitenziaria che, a differenza dei carabinieri, dei poliziotti e dei finanziari, non alloggeranno nei resort ma nelle camerate dei container. E il parlamentare risponde piccato: “Loro devono vigilare sulla struttura. Secondo le vostre teorie, dovrebbero stare nelle stalle tutti”.

“È inaccettabile quello che ha detto Gasparri – ribadisce Magi – Non si deve permettere di dire queste cose. Gli agenti delle forze dell’ordine, come tutti i funzionari pubblici che sono in missione, devono essere ospitati in condizioni dignitose e quanto più possibile ottimali. Ma la domanda è: che ce stanno a fa’ in Albania, Gasparri? Che cosa li avete mandati a fare? È una cosa inaccettabile: 30 milioni di euro per costruire un campo di concentramento in mezzo alle montagne“.

“Il campo di concentramento è quello che avete alimentato voi per anni”, ribatte Gasparri.

Magi rilancia con una provocazione al senatore di Forza Italia: “Lei quel centro non l’ha visto. Se mai ci andrà e svolgerà le sue funzioni andando a vedere coi suoi occhi il modo in cui lo Stato italiano nel 2024 investe i soldi dei cittadini, proverà vergogna per il governo che lei sostiene, perché 30 milioni di euro sono un qualcosa di insostenibile. Nessun altro governo europeo ha speso quelle risorse in questo modo – conclude Magi mentre Gasparri brandisce un cartello – Qui nessuno prova schifo per gli agenti delle forze di polizia. Proviamo solo avversione per la politica che portate avanti”.