Donald Trump sente odore di elezioni ed è ormai senza freni. Tra continui attacchi alla sua rivale Kamala Harris, neanche troppo velate minacce alla critica Liz Cheney e fake news sparse per mezza America, nel suo personale show sui palchi dei suoi comizi ha trovato il modo di far parlare di sé anche per gesti volgari di fronte al suo pubblico. Nel corso di un evento a Milwaukee, il tycoon prima si è lamentato dei problemi tecnici, poi di un microfono a suo giudizio posto troppo in basso. A quel punto lo ha impugnato, si è chinato e ha mimato del sesso orale con l’apparecchio.

Il video sta facendo il giro dei social ed è ormai diventato virale. “Stai scherzando. Vuoi vedermi fare a pezzi la gente dietro le quinte? – ha detto Trump rivolto al pubblico – È una situazione piuttosto stupida”, ha detto dopo che i partecipanti al raduno hanno cantato “aggiusta il microfono” durante il suo discorso. In seguito, con il microfono in mano, ha aggiunto: “Sono così arrabbiato. Mi sto facendo il culo con questo stupido microfono. Mi sto facendo esplodere il braccio sinistro. Ora mi farò saltare il braccio destro e mi farò saltare anche la gola, a causa di queste stupide persone”. Quindi ha fatto capire che non andava bene l’altezza del supporto del microfono e ha mostrato come avrebbe aggirato tali problemi, dondolando la testa su e giù in quella che molti osservatori hanno suggerito fosse un’imitazione di una prestazione orale.

‘Prestazione’, quella del tycoon, che arriva un giorno dopo un’altra gaffe del presidente uscente Joe Biden. Il capo della Casa Bianca, mentre stava giocando con un piccolo bambino nel corso della festa di Halloween organizzata dall’amministrazione, ha pensato bene di mettersi in bocca una sua gamba, morsicandola scherzosamente. Immagine prontamente ripresa dai presenti.