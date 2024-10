Show di Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo ed ex parlamentare del Pd, durante la trasmissione L’aria che tira (La7), dove ha un faccia a faccia, tra il serio e il faceto, con la senatrice del M5s Alessandra Maiorino. Naturalmente nelle vesti del difensore del governo Meloni, il giornalista accusa la sinistra di voler “far piovere i migranti in Italia”, suscitando la reazione sconfortata di Maiorino, che commenta: “Non ti riconosco più”.

“Io sono sempre lo stesso – urla Cerno in un appassionato e irrefrenabile monologo – Sono la stessa persona di quando tu avevi come capo Beppe Grillo, di quando dicevi che le interviste non si fanno perché i giornalisti sono faziosi, di quando Conte era con la destra e facevate il governo con la Lega. Io sono quella persona, quindi non venire a spiegare a me chi sono io, spiegami tu cosa vi è successo, perché siete la corrente minoritaria del Pd“.

“Calmati, non ti fa bene alla salute”, replica la parlamentare.

“Persino Bonelli vi ha superato in Liguria – continua Cerno con enfasi sempre crescente – Cioè uno che arriva a quel punto dovrebbe andare da Grillo e dirgli: ‘Padre, ti prego, torna’. Invece voi gli dite: ‘Vattene via’. Voi siete cambiati, non io’.

Maiorino ricorda a Cerno che erano insieme a una conferenza stampa per promuovere il referendum per il matrimonio egualitario e aggiunge: “E sedevi anche tra i banchi del Pd. Oggi io mi ritrovo davanti un cheerleader di Meloni“.

“Certo che promuovevo quel referendum, mi sono sposato con un uomo – ribatte Cerno – Ricordo anche che all’epoca il segretario del Pd era Renzi che voi avete cacciato a calci in Liguria e avete perso. Ma poi, scusa, se mi fossi sposato con una donna, mi avresti potuto dire che ero cambiato. Ma siccome mi sono sposato con un uomo, ho la stessa idea. Roba da matti. Ho anche due cani, posso averli?”.

“Siamo un presenza di una chiara sindrome di Stoccolma – commenta Maiorino – Cerno si è improvvisamente innamorato di Meloni, cioè del proprio aguzzino“.

“Ma ti ho detto che mi piacciono gli uomini – replica Cerno, tra le risate in studio – Finiscila! Mi piace più Conte, se devo andare a cena con qualcuno, ci vado con lui“.