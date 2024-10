“Dovrete aprire la porta quando verrò a bussare, ricordatevelo. Noi non molleremo, per Matilde, verremo a Roma a bussare alla porta.: dovremo fare un progetto importantissimo, avremo bisogno di tutti. Ne discuteremo insieme, anche con gli sportivi che sono sulle piste tutti i giorni per sapere cosa ci vuole.“. Questo il discorso che Adolfo Lorenzi, padre di Matilde, la sciatrice morta tragicamente in un incidente durante un allenamento, ha rivolto al ministro dello Sport, presente ai funerali a Giaveno . La famiglia della sciatrice ha lanciato unaper un progetto per la sicurezza degli atleti sulle piste.