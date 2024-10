Strappa la pallina dal guanto di Mookie Betts e viene espulso – insieme al suo amico – dallo stadio. È accaduto durante la quarta partita delle World Series, allo Yankee Stadium, tra New York Yankees e Los Angeles Dodgers. “Quando si tratta della persona in gioco, non importa”, ha detto il giocatore al termine del match. “Abbiamo perso. È irrilevante. Io sto bene. Lui sta bene. Tutto è a posto. Abbiamo perso la partita ed è su questo che mi concentro”. I provvedimenti sono stati esemplari: la Major League Baseball (MLB) ha bandito i due tifosi dallo stadio.

L’accaduto

Saltato sul muro per prendere il lancio di Gleyber Torres – giocatore venezuelano dei New York Yankees – un tifoso in prima fila con una maglia grigia degli Yankees ha afferrato il guanto di Betts con entrambe le mani e gli ha tirato fuori la palla. Un altro vicino a lui, invece, ha afferrato la mano senza guanto del giocatore dei Dodgers, disturbando così l’azione di gioco. Dopo la rabbia di Betts, entrambi sono stati scortati dalla sicurezza.

“Well, A for effort.” Fan interference was called on this play where a Yankee fan tried to take the ball out of Mookie Betts’ glove after an out. pic.twitter.com/iZ6taImncd — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 30, 2024

“Scherziamo sempre su questa cosa”

Secondo quanto riferito da ESPN, il tifoso che ha strappato la palla dal guanto di Betts è un abbonato storico degli Yankees. Presente alla partita insieme a un amico, aveva già discusso in precedenza su cosa avrebbe fatto se si fosse ritrovato vicino a una palla in gioco. “Scherziamo sempre su questa cosa. Se è nella nostra area facciamo così”. E in effetti, hanno mantenuto la parola.