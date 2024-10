Addio a panino e porchetta fuori dallo stadio. Il Ferencvaros ha trovato una situazione low-cost: una fetta di pane bianco, una spalmata di strutto e qualche fetta di cipolla rossa. Così, i tifosi del Tottenham sono stati accolti in Ungheria, alla Groupama Arena, in occasione della seconda giornata di Europa League. Un piatto che di certo ha lasciato il segno a Budapest, non tanto per la qualità quanto per il prezzo: solo 85 penny (380 fiorini ungheresi). E così, la cucina del Ferencvaros si aggiunge alla corsa per il titolo di peggior cibo nel mondo del calcio, così come lo ha definito il Daily Mail. “Si tratta di un pasto o di qualcosa che fa parte di un rituale di nonnismo di una confraternita?”, le foto del panino sono diventate virali e i social si sono scatenati.

Zsíros kenyér at Ferencvarosi TC ???????? 380 forint (£0.85) pic.twitter.com/hU9lp958uL — Sports Scran (@SportScran) October 12, 2024

Le reazioni social

“L’ha fatto un bambino di 5 anni?” e poi: “Non mi interessa cosa pensa la gente. Ma questa è una cosa che mangerei volentieri“. Pareri contrastanti che hanno fatto discutere gli utenti sui social. C’è chi addirittura difende l’innovativo piatto, ironicamente: “Molti la prenderanno in giro, ma ti salverà la vita all’ottava pinta“. Ora, per i tifosi in trasferta in Ungheria ci sarà una doppia insidia da dover affrontare: l’avversario e il cibo sugli spalti.