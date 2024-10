Carlos Alcaraz inala una polverina bianca dal naso in diretta televisiva a Parigi-Bercy. E la domanda sorge spontanea. No, non è quello che tutti stanno pensando: non si tratta di droga o sostanze simili. Durante la partita vinta (7-5; 6-1) contro Nicolas Jarry al Masters 1000 francese, il tennista si è preso la scena per un siparietto – insieme al suo allenatore – che non è passato inosservato. Chiude gli occhi, alza la testa, sbarra le palpebre, poi prende l’asciugamano e struscia il naso: “Sembra che tu stia consumando Popper”, gli urla scherzando il suo allenatore Juan Carlos Ferrero. Ma di cosa si tratta realmente?

Cosa sono i sali di ammonio: ecco i benefici

Niente di illegale o dopante. Alcaraz ha inalato i sali di ammonio, trattasi di un prodotto utilizzato in diversi sport per aumentare l’attivazione dell’atleta durante una qualsiasi attività fisica. Solitamente utilizzata da sollevatori di pesi e body builder, la sostanza sta ormai spopolando nel tennis e nel football americano. I gas di ammoniaca rilasciati e poi assorbiti dall’atleta, consentono ai muscoli “della respirazione” di lavorare più velocemente. Dunque, maggior flusso sanguigno e respiratorio, maggiore frequenza cardiaca. Tutto nella norma.