Come un fulmine a ciel sereno. Jannik Sinner si ritira dal torneo di Parigi-Bercy. Una scelta a sorpresa legata a condizioni fisiche precarie a causa di un virus influenzale: nulla di grave, ma la decisione di scendere in campo è inevitabile per evitare ulteriori peggioramenti. Il numero 1 al mondo, dunque, non parteciperà all’ultimo Masters 1000 di questa stagione. Sinner ora si dovrà preparare alle Atp Finals di Torino senza poter partecipare ad altri tornei.

Sinner: “Non sono preoccupato”

Alla vigilia dell’esordio parigino contro uno tra Ben Shelton o Corentin Moutet, il tennista azzurro ha dato forfait al torneo a causa di un virus contratto nei giorni scorsi. Sinner verrà così sostituito nel main draw dal lucky loser Arthur Cazaux che, dunque, prenderà il suo posto direttamente dal secondo turno. “Sono dispiaciuto di non poter giocare, ero venuto qui molto presto per potermi preparare, ma ho preso un virus che passerà nei prossimi giorni e quindi non sono pronto: sarà una grande edizione anche senza di me, ci vediamo l’anno prossimo. Non sono preoccupato per Torino e la Davis“, ha dichiarato l’altoatesino poco dopo la notizia. Lo scorso anno, Sinner si era ritirato dalla competizione francese per il doppio match che avrebbe dovuto disputare nel giro di poche ore: l’altoatesino aveva chiuso il suo match contro lo statunitense McKenzie McDonald dopo le due e mezza di notte e sarebbe dovuto tornare in campo non prima delle 17. Quest’anno, invece, non prenderò parte al torneo sin dall’inizio.

A message from Jannik to the fans who is sad to annonce that he has to retire due to illness, get well soon @janniksin ❤️‍????#RolexParisMasters pic.twitter.com/ZigQMMKSAh — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 29, 2024

Come cambia il calendario di Sinner

Quello che sarebbe dovuto essere l’ultimo Masters 1000 della sua stagione, è sfumato per le precarie condizioni fisiche. Nel mese di novembre, Sinner disputerà gli ultimi impegni della sua stagione: prima le Atp Finals a Torino, poi le finali di Coppa Davis a Malaga, in programma dal 19 al 24 novembre.