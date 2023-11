Jannik Sinner si è ritirato dal torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy dove oggi avrebbe dovuto sfidare l’australiano Alex De Minaur negli ottavi di finale. L’altoatesino ha chiuso il suo match contro lo statunitense McKenzie McDonald la scorsa notte dopo le due e mezza e sarebbe dovuto tornare in campo oggi non prima delle 17. Come ha spiegato l’Equipe, l’azzurro ha deciso di dare forfait perché – com’era prevedibile – non è riuscito a recuperare dalla stanchezza. Il tennista azzurro, già qualificato per le Atp Finals di Torino, in programma dal 12 al 19 novembre e dove arriverà da numero 4 del mondo, ha preferito non correre rischi (e ora avrà più tempo da dedicare al recupero e alla preparazione fisica).

Gli organizzatori dell’Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy sono stati criticati per come hanno gestito le prime partite del torneo. A farne le spese – lo si può dire – è stato proprio il giocatore altoatesino, che ha finito il proprio match alle 2.37. Sul caso è intervenuto Paolo Bertolucci, che all’Adnkronos ha dichiarato, con ironia, che “non c’è niente di sorprendente. Da un lato spiace molto, perché sarebbe stato importante averlo oggi in campo, dall’altro sono contento perché vuol dire che forse qualcuno aprirà gli occhi e capirà di aver commesso un’ingiustizia sportiva”.