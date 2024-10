“Non è stato un risultato che soddisfa. Stiamo facendo una costituente non a caso perché serve per riossigenarci. Voti di Renzi? Non scommetterei nemmeno un centesimo sul fatto che avremmo vinto con lui. Per qualche voto in più tanti altri se ne sarebbero andati”. Così la deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino sulle elezioni in Liguria.

“Renzi aveva l’assessore nel comune di Genova con Bucci. Molti voti di Italia Viva sono andati a Bucci. Io non voglio credere che il fronte progressista debba rimanere ancorato a Renzi per sopravvivere”, ha proseguito. “Il non voto di Grillo? Mi dispiace, si è tradita l’essenza della partecipazione democratica in cui abbiamo sempre creduto. È un momento difficile sul fronte interno con Beppe. Il video a poche ore dal voto? Di tutto avevano bisogno tranne che di una faida interna alla luce del sole. Era evitabile il giorno delle elezioni”.