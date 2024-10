“Quello che è avvenuto in Ucraina è esattamente ciò che successe negli anni Novanta con la Jugoslavia. Possibile che la storia non ci abbia insegnato nulla?“. Lo ha detto il filosofo Massimo Cacciari durante una lezione, davanti agli studenti del Liceo Albertini di Nola, sul ruolo dell’Europa e dell’Italia nelle relazioni internazionali e, in modo particolare, nel conflitto russo-ucraino. ”È clamoroso ciò che è successo in Ucraina. Che guerra è? È una guerra civile, che come si sa è la più feroce e crudele. Si è scatenata come guerra civile tra la maggioranza ucraina e la minoranza filorussa in determinate aree sul confine. E cos’era negli anni Novanta la Yugoslavia? La stessa cosa, si scatena una guerra civile tra nazioni diverse rette da un governo dittatoriale, esattamente come la Federazione russa, che volevano entrare in Europa. Oggi come allora non c’è una forza di interposizione“.