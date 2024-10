Per quasi settant’anni ha tagliato i capelli a generazioni di palermitani e persino al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Se n’è andato Franco Alfonso, storico barbiere della città siciliana, che solo poco tempo fa aveva venduto la bottega di via Catania. L’uomo si è spento a 85 anni e i funerali si terranno domani, lunedì 28 ottobre, alle 10.30 nella parrocchia di Santa Lucia.

Nato a Castronovo di Sicilia, Alfonso, come riporta PalermoToday, si era trasferito giovanissimo nel capoluogo siciliano per avviare una carriera nella barberia. Una disciplina che l’avrebbe poi portato a diventare un’istituzione in città.

Il suo salone in via Catania era un punto di riferimento per molti, un luogo in cui Franco Alfonso – sempre con le sue fedeli forbici – ha saputo rappresentare la vecchia scuola, servendo con stile e precisione anche personalità illustri, tra cui il Capo dello Stato. Forse Mattarella si riferiva proprio quando, nel 2020, durante il primo lockdown, all’inizio di un discorso istituzionale, in un fuorionda divenuto virale, si lamentò di non poter andare dal barbiere, proprio come tutti gli italiani.

Alfonso, in un’intervista all’Adnkronos dell’epoca rispose con affetto: “Non vedo l’ora di rivedere il presidente Mattarella per potergli sistemare i capelli, un po’ lunghi. Capisco il suo rammarico perché in questo mese si sono davvero allungati un bel po’. E, quindi, non stanno in ordine. Ma anche lui, proprio come tutti noi, dovrà aspettare ancora per andare dal barbiere. E io sarò felice di potergli tagliare ancora i capelli”

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha espresso il proprio cordoglio: “Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Franco Alfonso, storico barbiere che ha rappresentato un’icona della città. La sua passione si è trasformata nel mestiere che lo ha reso famoso e il suo salone di via Catania è diventato negli anni punto di riferimento e di incontro di diverse generazioni. Rivolgo ai suoi familiari tutta la mia vicinanza”.

Foto copertina dal profilo Facebook