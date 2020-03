Tutti possono sbagliare, e avere, in questo periodo di quarantena obbligata, i capelli fuori posto. Anche il presidente della Repubblica. È il volto umano di Sergio Mattarella, immortalato in un video uscito per sbaglio sui canali social del Quirinale. Poco prima di diffondere il messaggio alla Nazione – l’ennesimo – che il capo dello Stato ha voluto mandare ai cittadini a causa dell’emergenza coronavirus, infatti, per un problema tecnico è stato pubblicata la registrazione integrale, compresi quindi fuorionda e parti tagliate. Era la prima volta che accadeva un errore simile.

Dopo poco dall’inizio della registrazione il presidente si interrompe. Prima di ricominciare però una voce fuori campo, quasi certamente di Giovanni Grasso, portavoce di Mattarella, suggerisce che i capelli sono fuori posto: “C’hai un ciuffetto…“. “Eh Giovanni – risponde Mattarella – Non vado dal barbiere neanche io quindi…”. Poi il capo dello Stato riprende a registrare il messaggio, quando a metà si interrompe nuovamente. “Oh Signore, non riesco a leggere…”, dice il presidente, scusandosi con l’operatore che sta riprendendo in video, e sottolineando che “non era mai successo“. Alla fine il presidente riprende anche bonariamente il proprio portavoce: “Giovanni per piacere… Scegli una posizione, se ti muovi io seguo e mi distraggo”.