Una novantina di balneari dei quali molti provenienti anche da fuori regione, che in un primo momento sembravano aver occupato buona parte dell’auditorium per sostenere la coalizione di centrodestra al comizio conclusivo dei leader di Lega, Fdi e Fi a sostegno di Marco Bucci, si sono alzati durante l’intervento di Giorgia Meloni per contestarle il “tradimento” che a loro dire avrebbe fatto alla categoria. “L’abbiamo votata in massa – spiegano – perché ci aveva dato garanzie, ora ci ha abbandonato e ha fatto peggio di chi l’aveva preceduta, siamo venuti a chiederne conto”. Contestati dal resto del pubblico, hanno costretto più volte la presidente del Consiglio a interrompere il suo comizio, promettendo un breve incontro che si è tenuto a seguito dell’evento.