Una donna di 30 anni, di origine bosniaca, è stata fermata alla stazione Termini della metropolitana di Roma mentre borseggiava dei viaggiatori. A seguito dell’arresto, riporta La Repubblica, le è stato imposto il divieto di accesso a tutta la rete metropolitana della capitale.

La borseggiatrice, già nota alle forze dell’ordine, era solita mescolarsi tra i passeggeri, avvicinarsi alle vittime fingendo di essere spinta dalla folla e, approfittando della confusione, sottrarre loro portafogli e altri oggetti di valore.

L’ultimo episodio ha visto come vittime una coppia di turisti cinesi: la donna si è avvicinata fingendo di chiedere indicazioni per il Vaticano e ha utilizzato un giornale per coprire il marsupio di uno dei turisti. Poi lo ha aperto e gli ha sottratto il portafogli. Gli agenti, che stavano osservando la scena, sono intervenuti subito dopo il furto, bloccando la donna in possesso della refurtiva.

Nonostante abbia tentato di resistere, la borseggiatrice è stata portata negli uffici di polizia, dove è emerso che aveva precedenti simili. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha emesso un provvedimento che le vieta appunto di accedere alla metropolitana di Roma.