L’ultima volta esisteva ancora la lira e del Var non si sapeva ancora nulla. 30 anni dopo, con Milan-Napoli – in programma martedì 29 ottobre alle ore 20.45 – la Serie A tornerà in chiaro. Non accadeva dal 1996, quando l’ultimo incontro trasmesso in chiaro fu quello disputato il 13 aprile allo stadio Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria. Il match terminò 0 a 3, con gol di Chiesa, Balleri e Seedorf. Dazn infatti renderà visibile gratis la partita, seppure con una avvertenza: solo i primi 2 milioni di utenti non abbonati che accederanno alla piattaforma potranno guardare Milan-Napoli senza pagare.

La svolta storica decisa da Dazn che riporta in chiaro il campionato italiano per provare a rilanciare gli ascolti: l’opportunità rientra nel pacchetto “Try and buy” dei diritti tv acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo per la trasmissione fino al 2029 del campionato di calcio di Serie A e che consente di poter trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione.

“Un’opportunità straordinaria”

“Trasmettere in chiaro per la prima volta dopo quasi 30 anni un big match segna una svolta storica, e lo è ancora di più se consideriamo che sarà in diretta esclusiva streaming su Dazn senza necessità di abbonarsi. Si tratta di un’opportunità straordinaria che abbiamo fortemente voluto e che ci permetterà di portare le emozioni de grande calcio italiano a un numero di tifosi ancora più grande”, il commento del CEO di Dazn Stefano Azzi. Il primo big match visibile a tutti, dunque, si disputerà a San Siro.