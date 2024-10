Di fronte al dramma dell’alluvione che ha nuovamente colpito l’Emilia Romagna, il calcio si ferma. La partita della nona giornata di Serie A fra Bologna e Milan, in programma sabato alle 18 allo stadio Dall’Ara, non si giocherà. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, sentiti questore e prefetto, ha firmato un’ordinanza con cui ordina di sospendere la partita. La decisione è stata presa per le previsioni di pioggia e per le attività di ripristino della situazione nel quartiere che ospita lo stadio e che è stato quello più colpito dall’alluvione di sabato sera, che ha trasformato le strade in fiumi di fango. La partita, motiva l’ordinanza, porterebbe allo stadio 35mila persone creando problemi di ordine pubblico.

“A seguito dell’alluvione che ha interessato il Comune dal 19 ottobre in alcune zone della città – si legge nell’ordinanza – ed in particolare nel quartiere Porto-Saragozza, sono in corso intense attività di ripristino della situazione nelle aree pubbliche e nelle proprietà private. Le intense piogge di questi giorni e le previsioni meteorologiche per le prossime giornate non consentono di prevedere il ritorno alla normalità nelle prossime ore”. E non permettono di organizzare una partita di calcio, con tutto quel che comporta: “Avrebbe creato notevoli difficoltà alle operazioni in corso ed avrebbe aggravato il contesto in cui già si trova quella zona, creando rischi per l’incolumità e la sicurezza delle persone”. Da qui la decisione di rinviare la partita a data destinarsi.

La nuova data per il recupero di Bologna-Milan

Calendario alla mano, da qui alla fine del 2024 non ci sono spazi per fissare una nuova data. Sia Bologna che Milan, essendo impegnate anche in Champions League, giocheranno ogni tre giorni fino a metà dicembre (al netto della pausa per le Nazionali di metà novembre). La prima data utile per il recupero quindi potrebbe essere sotto Natale, ma anche in questo caso si tratta di un incastro complesso, perché il Milan gioca domenica 15 dicembre, venerdì 20 dicembre a Verona e poi il 29 dicembre contro la Roma a San Siro. Insomma, c’è il rischio concreto che Bologna-Milan si giocherà nel 2025. Solito cortocircuito dovuto a calendari sempre più fitti.