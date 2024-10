Un Pescara in versione pirata come non lo avete mai visto. Il merito è del timoniere Silvio Baldini. Attualmente primi in classifica nel girone B di Serie C, i calciatori del club abruzzese si allenano con un occhio bendato: trattasi di una tecnica, generalmente utilizzata nel pugilato, che serve a mantenere alta la concentrazione e a ridurre la percezione della fatica. Una visione ridotta e limitata, infatti, permette un minore sforzo fisico.

La benda del pugile

Un metodo innovativo nel calcio, ma non nel mondo dello sport. La seduta di allenamento del Pescara si è trasformata in uno dei video più virali degli ultimi giorni sui social. Schemi e partitelle da bendati: tutto seguendo le regole di Baldini. Proprio lo stesso allenatore, ai tempi della Carrarese, aveva introdotto alcune sedute di allenamento sul ring dato che questa particolare pratica viene utilizzata nel mondo della boxe per migliorare i riflessi e la velocità d’esecuzione.

Non è la prima volta

Baldini non è nuovo a questo tipo di pratiche: tanto innovative quanto impensabili. Un addestramento che lo stesso allenatore aveva già provato ai tempi del Catania e della Carrarese, come detto in precedenza. E c’è chi, come il centrocampista del Pescara Antonino De Marco, è rimasto sorpreso da Baldini: “Non è stato facile, ma il mister ci ha detto che ci aiuta a livello visivo perché quando ricevi palla sei più concentrato nel controllo e migliori tecnicamente”, ha raccontato a Rete 8. E se la visione limitata significa primo posto, forse seguire le indicazioni del Baldini non è poi una cattiva idea.