Alla fine il gol è arrivato solo nel recupero, ma l’Inter ha ottenuto il suo obiettivo nella terza giornata di Champions League: battere lo Young Boys senza sprecare troppe energie. L’1-0 è stato firmato da Marcus Thuram solo al 93esimo. Alla fine però restano i tre punti guadagnati, che al momento collocano i nerazzurri tra le prime 8 d’Europa. Insomma, missione compiuta per Simone Inzaghi. O almeno questa è l’analisi di Fabio Capello nel post-partita su Sky Sport: “La partita è stata equilibrata, poi è completamente cambiata con le sostituzioni, a quel punto il livello si è innalzato e lo Young Boys ha dovuto abbassare il ritmo. Bravo Inzaghi, ha portato a casa il risultato e ha fatto riposare i titolari: se indovini queste cose vai avanti sia in campionato sia in Champions“.

È la grande sfida dell’Inter in questa stagione: prova a rivincere lo scudetto senza trascurare l’impegno europeo, come fu un anno fa. Per riuscirci, però, visto anche i tanti infortuni, Inzaghi è costretto a ruotare molti dei suoi giocatori. Eppure proprio Capello nel pre-partita di Young Boys-Inter aveva previsto tutto, comprese le difficoltà iniziali dovute a una formazione rimaneggiata con appena 4 titolari: “Potrebbe aver deciso così per la gara di domenica contro la Juve. È una scelta drastica, ritengo che al massimo ne vadano cambiati tre e fare le rotazioni di tre in tre. Sette mi sembrano molti in previsione di una gara sul sintetico”. Capello però aveva anche pronosticato la possibilità per Inzaghi di cambiare la partita con le sostituzioni: “Li ha in panchina e credo sia tranquillo con la possibilità di recuperare il risultato“. Così è stato, effettivamente, anche se ci è voluto un gol nel recupero.