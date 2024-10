Due inglesi (Aston Villa e Liverpool) in testa a punteggio pieno dopo tre giornate di Champions. A quota 7, ben sette squadre: Manchester City, Monaco, Brest, Bayer Leverkusen, Inter, Sporting Lisbona e Arsenal. La nuova formula convince sempre di più: si gioca cento all’ora, conta solo vincere. Le italiane conquistano sette punti su quindici e il merito è delle milanesi, con i successi su Bruges e Young Boys. L’Atalanta sbatte la testa sul muro Celtic, il Bologna perde a Birmingham, male la Juventus: l’Europa presenta il conto a una Serie A dove i ritmi sono più bassi e c’è meno intensità. Citazione per il Lilla, a nozze con i club di Madrid: dopo la vittoria sul Real di Carlo Ancelotti, va a vincere in casa dell’Atletico.