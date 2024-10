Si era specializzato nelle rapine di orologi di valore (uno valeva oltre 200mila euro) e, per questo, gli agenti della polizia di Stato, coordinati dalla Procura per i Minorenni di Milano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un egiziano 18enne, ritenuto responsabile, quando era ancora minorenne, di due rapine ai danni di turisti stranieri. Il giovane è stato rintracciato nel Pisano. All’identificazione dell’indagato, che in entrambi i casi ha agito all’interno del centralissimo “parking Meda” di Milano, i poliziotti sono giunti incrociando le immagini delle telecamere di sorveglianza. La prima rapina era stata il 1 maggio: vittima un 30enne turista francese che era stato aggredito e, nonostante avesse cercato di resistere, si è visto portar via un Rolex del valore di circa 30.000 euro. Il 6 giugno, invece, ad essere rapinato è stato un turista giapponese 60enne che, nel parcheggio, è stato aggredito e gli è stato strappato l’orologio, un Richard Mille del valore di circa 228.000 euro.