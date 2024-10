Si teme un lungo stop. E non sarebbe il primo per Riccardo Calafiori. Nell gara di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk (vinta 1-0 dai Gunners), il difensore dell’Arsenal è uscito al 72esimo di gioco per un brutto infortunio. Dopo il contrasto con un avversario, nel tentativo di riprendersi il pallone, il calciatore è scivolato sul terreno di gioco appoggiando la gamba con un movimento innaturale che gli ha procurato un dolore al ginocchio. Dopo le urla, Calafiori è riuscito comunque a uscire dal campo senza l’aiuto della barella, ma le sensazioni non sono positive: “Ha sentito qualcosa: la situazione è un po’ preoccupante…”, ha ammesso Mikel Arteta nel post-partita. Nelle prossime ore, il difensore verrà sottoposto ad alcuni esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio.

L’incubo di un altro lungo stop

Sei anni fa, Calafiori era stato lo sfortunato protagonista di un gravissimo infortunio, in occasione del match di Youth League contro la formazione Under 19 del Viktoria Plzen. Vittima di un brutto intervento del centravanti avversario, l’allora 16enne si era procurato la rottura di tutti i legamenti del ginocchio sinistro, dei menischi e della capsula. Un lunghissimo stop che aveva rischiato di compromettere la carriera al giovane calciatore.