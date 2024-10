Lo scontro tra Kamala Harris e Donald Trump per lo Studio Ovale si traduce anche in quello tra due degli uomini più ricchi al mondo e ai vertici del settore della tecnologia e dell’innovazione. Mentre i sondaggi danno i due candidati alla Presidenza degli Stati Uniti impegnati in un testa a testa, a rispondere al supporto offerto da Elon Musk al candidato repubblicano, con tanto di lotteria da 1 milione di dollari al giorno per chiunque prometta di sostenere il tycoon alle elezioni del prossimo 5 novembre, arriva il fondatore di Microsoft, Bill Gates, che ha donato 50 milioni di dollari per il rush finale della vicepresidente in carica che sta già facendo registrare un record nella raccolta fondi.

L’indiscrezione non è stata resa pubblica dai diretti interessati, ma a rivelarla è il New York Times che cita alcune fonti riservate. Il motivo della decisione di Gates è la preoccupazione per una seconda presidenza del candidato repubblicano: “Sostengo i candidati che dimostrano un chiaro impegno nel migliorare la sanità, ridurre la povertà e combattere il cambiamento climatico negli Stati Uniti e nel mondo. Questa elezione è diversa con il suo significato senza precedenti per gli americani e i più deboli al mondo”, ha detto Gates al quotidiano della Grande Mela senza confermare però la sua donazione.