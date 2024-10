A poco più di un anno dall’inchiesta giornalistica della Bbc che svelava lo “sfruttamento sessuale” subito da giovani uomini, l’ex amministratore delegato del colosso della moda Abercrombie&Fitch, Mike Jeffries, 79 anni, e il suo partner britannico, Matthew Smith, 60, sono stati arrestati per traffico sessuale. Anche in questo caso la notizia è riportata dal network britannico. Anche una terza persona, il presunto mediatore James Jacobson, come confermato in una conferenza stampa dall’Fbi. è stato arrestato. Il Federal bureau of investigation aveva aperto un’indagine lo scorso gennaio dopo che la Bbc aveva rivelato che l’ex ceo e il suo partner – raccogliendo testimonianze incrociate – avevano abusato sessualmente di decine di uomini durante eventi ospitati nelle loro residenze di New York e negli hotel di tutto il mondo.

Un’operazione complessa che coinvolgeva un intermediario e una rete di persone incaricate di “reclutare” gli uomini per gli eventi. Nell’inchiesta è finito anche lo stesso gruppo Abercrombie&Fitch accusato di aver finanziato il traffico sessuale nel corso dei due decenni in cui Jeffries era al comando. Secondo l’accusa Jeffries, che è stato alla guida del marchio di moda dal 1992 al 2014, insieme agli altri accusati sfruttavano giovani uomini invitati a party da loro organizzati.

“Gli arresti di oggi sono importantissimi per aspiranti modelli che sono stati vittime di questi individui – ha dichiarato Brittany Henderson, legale dei ricorrenti – la loro lotta per la giustizia non si ferma qui. Vogliono che Abercrombie and Fitch sia ritenuta responsabile di aver facilitato questa condotta terribile e garantire che non succeda più”. “Il reportage senza precedenti della Bbc, unito alla causa intentata dal nostro studio per descrivere in dettaglio l’operazione, hanno portato a questi arresti monumentali. Questo è stato il risultato di un giornalismo investigativo impressionante”. Come spiega la Bbc secondo la legge statunitense, il traffico sessuale consiste nel convincere un adulto a recarsi in un altro stato o paese per fare sesso in cambio di denaro, ricorrendo alla forza, alla frode o alla coercizione.

James Dennehy, vicedirettore responsabile del New York Field Office dell’Fbi, ha confermato gli arresti e spiegato che i tre arrestati avrebbero fatto leva sulle “speranze e sui sogni delle vittime”, sfruttandole, abusandone e mettendole a tacere per soddisfare i propri desideri. I tre avrebbero cercato di far firmare accordi di non divulgazione. L’indagine, secondo l’investigatore, sono un esempio di individui che “usano la loro ricchezza, il loro potere e la loro reputazione per manipolare e controllare gli altri per i loro interessi personali”. Jeffries e Smith sono stati arrestati in Florida e Jacobson in Winsconsin.