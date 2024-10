La settima puntata di Ecofuturo tv si apre con l’introduzione del tema centrale: bacini e clima, esplorando nuove tecnologie ecologiche. Dopo un intervento di Licia Colò, viene presentato il cortometraggio Non è una pozza!, realizzato dal Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale. Il video racconta, attraverso il dialogo tra un padre e un figlio, l’importanza dei laghetti artificiali e delle infrastrutture idriche sviluppate negli anni ’90. Successivamente, Rossano Montuschi, dirigente del Distretto Montano, parla delle prospettive future del progetto.

La puntata prosegue con un’intervista a Niccolò Tacconi, che illustra un piano innovativo per Venezia, proponendo di utilizzare la laguna come fonte di energia sostenibile attraverso pompe di calore e pannelli solari flottanti. Viene poi mostrato un servizio sulla pompa di calore ad alta temperatura, un’innovazione centrale per ridurre i costi energetici delle abitazioni.

Davide Benedetti, CEO di Decomar, descrive l’importanza degli ecodragaggi, una tecnologia che permette di ripulire i fondali marini e fluviali senza danneggiare l’ecosistema, migliorando la qualità delle acque e preservando la biodiversità.

Infine, viene presentato il progetto AgoràHD, una piattaforma digitale creata da Harley&Dikkinson per facilitare il coordinamento dei progetti di riqualificazione urbana ed energetica. La piattaforma connette tutti gli attori coinvolti, snellendo le procedure burocratiche e garantendo un’attuazione più rapida e sostenibile.

La puntata si conclude con un collegamento da Brindisi per la rubrica sul progetto MYO e i saluti finali dei conduttori, che invitano a esplorare i contenuti di Ecofuturo online.