Le autorità colombiane hanno arrestato a Medellin il boss della camorra Gustavo Nocella, considerato il principale collegamento dei clan con i produttori di droga colombiani. L’arresto è avvenuto in un appartamento della città di Medellin, in risposta a una circolare rossa dell’Interpol emessa su richiesta della Dea di Napoli. A sottolineare l’importanza dell’arresto di Nocella, soprannominato “Ermes” e accusato dalle autorità di essere il “legame tra i clan Rinaldi-Formicola, Amato-Pagano e De Micco”, è stato anche il presidente colombiano Gustavo Petro, che sul suo profilo X ha condiviso il video del blitz, parlando della cattura del “narcotrafficante invisibile”, come lo ha definito la polizia. “Il signore della droga italiano Gustavo Nocella è stato catturato a Medellín dalla Polizia nazionale. La lotta al narcotraffico non è contro i contadini, ma contro i boss“, ha scritto il presidente, che nel messaggio ha ripercorso le tappe dell’arresto