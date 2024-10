“Tenete i rifiuti fuori dal mio territorio”. È il messaggio lanciato dalla star di Breaking Bad, Bryan Cranston nel nuovo spot del New Mexico contro l’abbandono dei rifiuti. L’attore è tornato a vestire i panni del celebre personaggio Walter White lanciandosi come protagonista della campagna di pubblica utilità. Lo spot della durata di 30 secondi è stato svelato giovedì in un cinema d’essai nel distretto ferroviario urbano di Santa Fe.

Lo spot è intitolato “Breaking Bad habits” e raffigura White che fa rotolare un bidone d’acciaio nel remoto deserto del New Mexico prima di usarlo per raccogliere e smaltire manualmente i rifiuti. La governatrice del New Mexico, Michelle Lujan Grisham, ritiene che il mitico boss di “Breaking Bad” catturerà l’attenzione della gente e aiuterà a richiamare l’attenzione sulle gravi preoccupazioni che circondano i rifiuti e l’inquinamento nello Stato che si basa economicamente sul turismo all’aria aperta e sulla produzione cinematografica. “Ho bisogno dell’attenzione di tutti”, ha affermato la democratica Lujan Grisham. “Parleremo di cosa puoi fare per ridurre imballaggi e plastica e discuteremo di questo e di dove vanno a finire”.

La campagna è pagata con 3 milioni di dollari di finanziamenti statali e comprenderà cartelloni pubblicitari. Inoltre saranno messi in campo ulteriori sforzi di pulizia che coinvolgono agenzie statali, scuole pubbliche, centri ricreativi per i giovani e squadre di detenuti.