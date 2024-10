Torna con la sesta edizione #CamminaNatura, l’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE). Il 26 e 27 ottobre, si potrà partecipare a escursioni gratuite nei principali parchi nazionali, sulle isole minori e attraverso suggestivi paesaggi italiani, dai boschi secolari ai borghi storici, fino alle aree archeologiche.

L’evento, che coinvolgerà 300 guide esperte, prevede oltre 230 passeggiate organizzate in tutta Italia. Il focus di queste giornate sarà la natura e la sua biodiversità, con approfondimenti sull’economia circolare, il turismo responsabile e le tradizioni locali.Le escursioni saranno distribuite su tutto il territorio italiano: in Lombardia si potrà scegliere tra 27 percorsi, 23 in Emilia-Romagna, 21 nel Lazio, 20 in Veneto, 19 in Sicilia, 18 in Calabria, 14 in Abruzzo, e tante altre opportunità in tutte le altre regioni per un totale di circa 80 passeggiate.

“La nostra associazione anche quest’anno ha messo in campo con entusiasmo e generosità la propria esperienza e professionalità per far conoscere al grande pubblico le bellezze naturali e culturali del nostro paese” – dichiara Guglielmo Ruggiero, presidente AIGAE – “Una occasione per far conoscere il ruolo prezioso svolto dalle guide professioniste nei territori, per lo sviluppo dell’eco-turismo e la salvaguardia di aree a volte poco conosciute”. Per partecipare alle passeggiate basterà iscriversi al link www.aigae.org/camminanatura-2024. Per ogni escursione sono indicati i contatti delle guide, le modalità di iscrizione, informazioni su durata, difficoltà e tipologia.