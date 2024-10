“Sono in macchina, ho beccato un’ondata di acqua e l’auto si è bloccata in mezzo”: è una delle tante telefonate con richieste d’aiuto arrivate ai carabinieri del comando provinciale di Bologna a causa dell’alluvione. Al telefono con l’operatore, l’automobilista riferisce di avere “l’acqua fino al finestrino”. In un’altra chiamata, una donna racconta che “l’acqua è arrivata al piano terra” della sua abitazione, costringendola a rifugiarsi al piano superiore. “Per favore, ho paura, non è mai successo. Sono un medico, lei mi dà coraggio” dice invece una dottoressa in un’altra telefonata, rispondendo all’operatore che la rassicura sull’arrivo dei soccorsi.