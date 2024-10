Allagamenti a Lamezia Terme in Calabria dove si stanno registrando forti disagi per il maltempo. Nella zona industriale di San Pietro Lametino alcune abitazioni si sono allagate e alcune persone sono state salvate grazie all’utilizzo di un gommone.

La città di Lamezia Terme si è svegliata con molte strade segnate in più punti da voragini e con difficoltà per la circolazione veicolare. Ai disagi creatisi sulla statale 280 dei Due Mari, infatti, si aggiungono quelli che hanno interessato la viabilità cittadina da via delle Terme, e zona circostante l’ospedale, a via Marconi, passando per via Perugini e viale San Bruno, la strada che collega il centro città con la zona scalo della stazione centrale e l’aeroporto.