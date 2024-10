Ancora una volta i ladri colpiscono in concomitanza con le partite di calcio: le due vittime in questo caso sono Douglas Luiz e Alisha Lehmann, fidanzati ed entrambi calciatori della Juventus. Il brasiliano stava festeggiando la vittoria per 1-0 dei bianconeri contro la Lazio nell’anticipo del sabato sera di Serie A. La svizzera invece era già in ritiro per il match della Juventus Women contro l’Inter a Milano. Mentre erano entrambi fuori casa, la loro villa è stata svaligiata.

I ladri hanno portato via un maxi-bottino, dal valore probabilmente superiore al mezzo milione di euro, composto anche da 11 orologi di Douglas Luiz e alcune collane in brillati di Alisha Lehmann. L’allarme è scattato in piena notte: sul posto Polizia e Scientifica per i rilievi del caso. Non è però la prima volta che le case dei calciatori sono oggetti di furti a Torino: l‘ultimo caso, nel giugno 2023, aveva preso di mira Moise Kean.