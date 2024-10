Una turista polacca di 20 anni è finita in ospedale perché le è esplosa una sigaretta elettronica mentre fumava. Ha riportato una grave ferita alla bocca e almeno un dente spaccato. A lanciare l’allarme i titolari di un ristorante della zona che, vedendola sanguinare, hanno chiamato i soccorsi.

La giovane, al momento dell’incidente avvenuto domenica mattina intorno all’ora di pranzo, si trovava con il fidanzato nel centro di Palermo all’altezza di Piazza Olivella. Ad ora non è ancora chiara la causa dell’esplosione, ma presumibilmente è dipesa da un cortocircuito della batteria.

La sigaretta elettronica, riporta Palermo Today, era di marca Geekvape. Il costo dei dispositivi oscilla tra i 25 e i 90 euro. Sul proprio sito, la compagnia con base a Shenzhen, in Cina, dichiara di avere oltre “30 milioni di clienti in tutto il mondo” e di offrire “prodotti con i più alti standard”. Nata nel 2015, la società si definisce pioniera nel settore e sponsorizza le proprie sigarette elettroniche per alcune caratteristiche: longevità, resistenza, durata della batteria e ricarica veloce.