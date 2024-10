Il ragazzo di 20 anni, morto dopo che la sua auto è stata travolta dall’acqua di un torrente nel bolognese, si chiamava Simone Farinelli. Nato in Valcamonica, si era trasferito ad Ozzano Emilia, paese non molto distante dal luogo dove è avvenuto l’incidente. Stando a quando riferito da la Stampa, era iscritto al primo anno dell’Accademia di Belle Arti e si era diplomato al liceo artistico Arcangeli di Bologna.

L’incidente è avvenuto a Pianoro, in provincia di Bologna, nella serata del 19 ottobre. Il corpo senza vita del giovane è stato recuperato domenica mattina, con il supporto di un elicottero, dai Vigili del Fuoco. Secondo quanto ricostruito nella prima fase d’indagine – avviata poco dopo l’incidente -, Farinelli era in auto con il fratello Andrea di 23 anni quando la vettura, una Toyota Yaris, è stata travolta dalla piena del Rio Caurinzano a Botteghino di Zocca. Il fratello è riuscito a scappare, mentre la vittima è stata trascinata via con l’auto dall’onda di piena.