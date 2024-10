Steven Zhang, ex presidente dell’Inter, torna a far parlare di sé, ma questa volta non per questioni legate al calcio. Una foto pubblicata su Instagram lo ritrae accanto a Rihanna, la popstar e imprenditrice di fama mondiale, in un momento di intimità che ha subito scatenato il web e i social media, con gli utenti pronti a ipotizzare ogni possibile scenario. Lo scatto, condiviso proprio da Zhang, ha immediatamente attirato l’attenzione, soprattutto in Italia, dove l’ex numero uno nerazzurro fino a poco tempo fa era al centro dell’attenzione mediatica.

L’occasione per questo inaspettato incontro è stato l’evento “City of Genius” organizzato da Moncler a Shanghai, dove tra i partecipanti figuravano anche altre celebrità di spicco come l’attrice Anne Hathaway e il rapper A$AP Rocky, noto partner di Rihanna. Insomma, difficile se non impossibile pensare a un flirt tra l’ex presidente dell’Inter e la popstar.

Steven Zhang, figlio dell’imprenditore cinese Zhang Jindong, è stato presidente dell’Inter fino a maggio scorso, quando il club è passato nelle mani del fondo Oaktree a causa di un prestito non rimborsato dalla proprietà Suning. In seguito alla cessione, la gestione della squadra è stata affidata a Giuseppe Marotta. Zhang continua a manifestare il suo interesse per l’Inter, specialmente attraverso i social media, dove è particolarmente attivo e dove interagisce anche con alcuni calciatore nerazzurri, da Hakan Çalhanoğlu a Marcus Thuram.

Rihanna, d’altra parte, oltre ad essere una delle artiste musicali più celebri al mondo, è anche un’imprenditrice di successo, grazie al suo brand di cosmetici Fenty Beauty e alla linea di lingerie Savage X Fenty, che l’hanno consacrata come una delle donne più influenti nel panorama globale. La sua presenza a eventi di moda e lifestyle come quello di Moncler non è una novità, così come la sua capacità di catalizzare l’attenzione mediatica. L’incontro tra i due ha senza dubbio suscitato curiosità, anche se non sono emerse informazioni ufficiali su eventuali progetti in comune tra Zhang e la popstar. Per ora, rimane un semplice scatto che, tuttavia, ha riportato l’ex presidente dell’Inter sotto i riflettori.