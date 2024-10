Attimi di paura in Australia, al mondiale della MotoGp. Al penultimo giro della Spirit Race di Phillip Island, l’italiano Marco Bezzecchi non è riuscito a fermare la sua Ducati sfiorando la parte posteriore della moto di Maverick Vinales.

Sul rettileo c’era un forte vento. Dopo l’incidente, entrambi i piloti si sono rotolati nella ghiaia. Lo spagnolo ha una contusione al gomito sinistro e gli è stata prescritta una cura antibiotica, mentre Bezzecchi è a Melbourne e, in via precauzionale, gli è stata prescritta una TAC. Avviata un’indagine per accertare la dinamica e la responsabilità dell’incidente. Il pilota italiano sarà ascoltato domenica.

“Nel difendere la P5, a due giri dalla bandiera a scacchi, Marco Bezzecchi è vittima di una brutta caduta alla curva 1. Trasportato al centro medico del circuito per un primo check, che ha escluso lesioni, è stato poi trasportato a Melbourne per ulteriori accertamenti. È 11esimo in classifica con 134 punti”, fa sapere inuna nota il team dell’italiano, Pertamina Enduro VR46.

Nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre si sono tenute le qualifiche delle tre categorie, con la MotoGp che ha chiuso la giornata con la Sprint Race alle ore 6 di mattina in Italia. A imporsi + stato Jorge Martin su Ducati Pramac, davanti a Marc Marquez sulla Ducati Gresini, a a seguire Enea Bastianini sulla Ducati ufficiale. Ai piedi del podio il campione del mondo Francesco Bagnaia, e a chiudere lo strapotere Ducati Franco Morbidelli su Pramac, che prende il posto dell’altra Ducati ma VR46 in mano a Fabio Di Giannantonio, penalizzato e retrocesso al settimo posto.

Nella notte di domenica, i gran premi delle tre classi: la MotoGp alle ore 5, preceduta dalle gare di Moto3 e Moto2.Dove seguire in tv il Gran Premio.