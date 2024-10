Sembra di stare allo zoo. E invece, è il Circuito di Phillip Island in Australia, 17esima tappa del mondiale di MotoGp. Succedono cose fuori dal normale, soprattutto durante le pre-qualifiche: lepri e oche invadono la pista (Jorge Martin rischia grosso) e un tifoso beve dalla scarpa. Il Gp più strambo dell’anno è appena cominciato.

Lepri e oche a Phillip Island

Stava andando tutto troppo bene, poi accade l’impensabile. Divertente? Non per i piloti. In Moto 2 alcune oche hanno invaso il circuito: una “passeggiata” non prevista che ha costretto i piloti a fermarsi dopo la bandiera rossa. Non è la prima volta che accade in Australia: già in passato, infatti, le oche di Cape Barren (note anche come oche di gallina) erano stati ospiti indesiderati.

Chi invece ha rischiato l’incidente è stato Jorge Martin: dopo una curva lo spagnolo si è trovato una lepre che gli ha tagliato la strada. Una mossa che ha rischiato di far perdere l’equilibrio al pilota. Oggi lepri e oche, ma nel 2014 un gabbiano in volo era finito nella presa d’aria della moto di Jorge Lorenzo, restando incastrato nella catena. Insomma, non è una novità: o meglio, lo è solo per la quantità di animali che ogni anno cambiano.

Il tifoso che beve dalla scarpa

Fuori dalla pista, le telecamere inquadrano il protagonista indiscusso degli spalti. Occhiali da sole nonostante dei raggi nemmeno la parvenza, tuta e una borraccia in mano: fin qui, nulla di strano. Ma dopo aver capito di essere ripreso, il giovane ragazzo inizia a travasare l’acqua (o presunta tale) nella scarpa per berla direttamente da lì. Una scena che ha fatto divertire Jack Miller, idolo di casa, nel paddock. Il tifoso scatenato, accortosi che il pilota australiano lo aveva notato, si toglie il giubbino e mostra con fierezza la maglia dedicata al suo preferito.

MotoGp, le pre-qualifiche in Australia

Le prequalifiche in Australia si concludono con una doppietta dei fratelli Marquez che brillano su pista asciutta dopo la cancellazione delle libere a causa delle forti piogge. Chiude il podio Bezzecchi. Quarto tempo invece per Martin, quinto Bagnaia. Nella notte di sabato 19 ottobre ci saranno le qualifiche, quella successiva la gara.