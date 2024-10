La lotta per il titolo di campione si fa sempre più serrata. Quattro gare al termine, a partire dall’Australia. A Phillip Island torna la MotoGp, a due settimane di distanza dal Gran Premio in Giappone. Il leader Jorge Martin ha un vantaggio di soli dieci punti nei confronti del rivale Pecco Bagnaia. Ancora tutto da decidere, di seguito il programma del weekend.

Gli orari del weekend a Phillip Island

Nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre le qualifiche delle tre categorie, con la MotoGp che chiuderà la giornata con la Sprint Race alle ore 6 di mattina in Italia. Nella notte successiva, i gran premi delle tre classi: la MotoGp alle ore 5, preceduta dalle gare di Moto3 e Moto2.

Dove Seguire in tv il Gran Premio

Gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming Now possono seguire in diretta tutte le sessioni e le gare del Gp di Phillip Island 2024. Canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp, disponibili anche in streaming su SkyGo. Per seguire il weekend di MotoGp in chiaro invece c’è TV8: offrirà la diretta delle qualifiche e della Sprint di MotoGp il sabato. Le gare di tutte e tre le classi la domenica saranno in differita. Di seguito il palinsesto completo.

Il programma del weekend (Sky e Now)

Sabato 19 ottobre – DIRETTA (orario italiano)

Ore 1.50: MotoGP – qualifiche

Ore 3.45: Moto3 – qualifiche

Ore 4.40: Moto2 – qualifiche

Ore 6: MotoGP – Sprint

Domenica 20 ottobre – DIRETTA (orario italiano)

Ore 2: Moto3 gara

Ore 3.15: Moto2 – gara

Ore 5: MotoGP – gara

Il programma del weekend (TV8)

Sabato 19 ottobre – DIRETTA (orario italiano)

Ore 1.50: MotoGP – qualifiche

Ore 3.50: Moto3 – qualifiche

Ore 4.45: Moto2 – qualifiche

Ore 6: MotoGP – Sprint



Domenica 20 ottobre – DIFFERITA (orario italiano)

Ore 9: Moto3 gara

Ore 10.15: Moto2 – gara

Ore 12: MotoGP – gara