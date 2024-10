Un montone impazzito ha ucciso Silvana Minotti, una donna di 77 anni. La vittima, residente in via Selva Casilina, nella zona periferica al confine tra i comuni di Frosinone, Alatri e Ferentino, stava sistemando le sue piante in giardino quando è stata improvvisamente attaccata dall’animale alle spalle. Come riportato da FrosinoneToday, il montone ha iniziato a caricarla ripetutamente, colpendola più volte sulla schiena, per poi fuggire nelle campagne circostanti. Nonostante il pronto intervento del 118, le gravi lesioni agli organi causate dagli impatti si sono rivelate fatali, portando alla morte della donna. Gli inquirenti dopo aver ricostruito la dinamica che ha portato alla morte della donna hanno riconsegnato il corpo alla famiglia.

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) tramite un comunicato ha chiesto di non sopprimere l’animale: “La tragica morte di Silvana Minotti uccisa ieri pomeriggio dalle cornate di un montone è un dramma e ai suoi familiari e amici va il nostro cordoglio e la nostra vicinanza. Ma chiediamo che l’animale una volta catturato e messo in sicurezza e che non si abbatta e si trovi per lui una soluzione che gli permetta di vivere. Sulla vicenda invece chiederemo alla procura di Frosinone un indagine approfondita che garantisca la precisa ricostruzione di quanto accaduto e soprattutto che accerti eventuali responsabilità di terzi, in quanto in quel giardino il montone non può essere apparso dal nulla. Qualora fosse necessario ci impegniamo a trovare una collocazione al montone in tempi rapidi”.