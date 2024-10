Ucciso a forbiciate, Eros Di Ronza è morto davanti a un bar di viale Giovanni da Cermenate, alla periferia sud di Milano, per mano di due cittadini di origine cinese, un trentenne e un 48enne, nipote e marito della titolare del bar, che abitano nello stesso stabile del locale. Sono stati svegliati dall’allarme e sono scesi per strada, con delle forbici in mano, per affrontare il ladro e il complice che faceva da ‘palo’, un 48enne pregiudicato. La vittima 37enne è stato colpita da una forbiciata al torace, la prima volta mentre ancora era sotto la serranda divelta. Poi è stato inseguito per alcuni metri e colpito almeno 20 volte con le forbici fino a stramazzare a terra. Quando sono arrivati i soccorsi del 118, chiamati dal più giovane dei due cinesi, per l’uomo non c’era più nulla da fare.