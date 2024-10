È critica la situazione dovuta alle forti precipitazioni nel levante genovese e nel Tigullio, dove sono esondati diversi torrenti, in particolare a Recco e a Sori, provocando allagamenti sulle strade. Situazione critica anche a Rapallo, dove il torrente San Francesco è in piena. La sindaca Elisabetta Ricci ha annunciato che domani le scuole saranno chiuse. Scuole chiuse domani anche a Lavagna. Paura anche in località La Presa, in alta val Bisagno, dove si teme per la fuoriuscita del fiume. Nel video, le cascate d’acqua dal ponte dell’Aurelia che scavalca il torrente Sori.