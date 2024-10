Aveva detto che avrebbe fatto di tutto per metterlo in difficoltà. E invece, ancora una volta, a faticare contro Jannik Sinner è stato Daniil Medvedev. Dopo la sconfitta ai quarti di finale al Masters 1000 di Shanghai, il tennista si è dovuto arrendere allo strapotere del numero uno al mondo anche al Six King Slam in Arabia Saudita. Un match dominato dall’azzurro, durato poco più di un’ora e con il rischio di terminarla con un doppio cappotto (6-0; 6-3). “Non ho mai giocato, secondo me, contro qualcuno che abbia giocato come Jannik oggi. Non riuscivo a fare nulla. Non sapevo cosa fare. Di solito penso a Jannik come un po’ più costante, più simile a una macchina, mentre Alcaraz è un po’ più, sai, altalenante con qualche colpo di classe. Ma quando Carlos è al massimo del suo gioco, lo considero leggermente migliore. Ma parliamo del massimo livello”. Medvedev è rimasto sbalordito dalla forza di Sinner. Un’ammissione che mai, fino ad ora, si era sentita nei suoi confronti: “Oggi ho cambiato idea. Non ho mai giocato contro qualcuno che abbia giocato come Jannik oggi. E’ stata una sensazione difficile in campo perché mi sentivo bene, stavo combattendo bene; fisicamente mi sentivo bene. Il mio tennis non era così male, e ho perso, cosa che non ricordo fosse mai successa. È andata così”.

«Lezione di tennis, lo possiamo dire»

Sinner Medvedev 6:0 6:3

1h 8m#SixKingsSlam pic.twitter.com/ABJ0ER3O1e — Leonardo Gallo (@LeonhardHahn) October 17, 2024

Six King Slam: che cos’è e come viene strutturata

L’esibizione ha guadagnato notorietà soprattutto per il montepremi da capogiro: dal 16 al 19 ottobre, Riyadh (Arabia Saudita) ospiterà la prima edizione: un torneo che riunisce i giocatori che riunisce i tennisti più forti del mondo e più iconici ancora in attività: Sinner, Nadal, Alcaraz, Djokovic, Medvedev e Rune. Il vincitore guadagnerà ben 6 milioni di euro e la sola partecipazione vale un assegno da 1,5 milioni.

Six King Slam – Il calendario

– Giovedì 17 ottobre (ore 18.30) | Novak Djokovic – Jannik Sinner

– Giovedì 17 ottobre (non prima delle ore 20) | Rafael Nadal – Carlos Alcaraz

– Sabato 19 ottobre ore 20 | Finale