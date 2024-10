La parola d’ordine in casa Manchester United è caos. Una disorganizzazione che colpisce sia l’aspetto tecnico-tattico (e i risultati di Ten Hag ne sono una prova) che quello societario. Tra le tanti scelte impopolari, l’ultima è stata una sorpresa per molti tifosi dei Red Devils. Il club inglese, infatti, ha deciso di interrompere il contratto di Sir Alex Ferguson come ambasciatore globale al termine della stagione, dopo ben 37 anni di collaborazione. Una scelta obbligata e voluta dal proprietario Jim Ratcliffe e da INEOS per ridurre quanto più possibile i costi. Una decisione che Eric Cantona, leggenda dello United, ha fortemente contestato sui social: “Sir Alex Ferguson dovrebbe poter fare tutto quello che vuole al club fino alla sua morte. Che mancanza di rispetto. È assolutamente scandaloso. Sir Alex Ferguson sarà il mio capo per sempre! Gli altri li butto tutti in un sacco di m***a!”. Ferguson rimarrà comunque nel consiglio del club con un ruolo non esecutivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eric Cantona (@ericcantona)

Cantona e Ferguson al Manchester United

Insieme hanno vinto 5 campionati e 2 FA Cup: dal 1992 al 1997 Eric Cantona è stato allenato da Alex Ferguson. 82 gol in 185 vittorie e tante vittorie. Così, dopo l’ennesimo scelta discutibile del club inglese, l’ex calciatore ha preso le difese del suo allenatore. Senza troppi giri di parole. Dichiarazioni e parole al veleno che hanno scaldato i social.