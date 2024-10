“Questa non è una buona cosa per la Francia. In questi casi, bisogna fare un passo indietro. E distinguere il vero dal falso“. Questo il commento di Didier Deschamps, ct della nazionale francese, circa le notizie che arrivano da Stoccolma sull’accusa per stupro di Kylian Mbappè, per cui è stata aperta un’inchiesta da parte della giustizia svedese (ma senza che venga specificato il suo nome). “Ognuno é libero di scrivere quello che vuole, ma attorno alla Francia c’é un clima negativo. Per questo fate attenzione quando riprendete notizie. Ci sono cose che non sono difficili da verificare, ma se si dà credito a qualcosa…”, ha aggiunto Deschamps nel post-partita di Bruxelles, dopo la gara di Nations League tra Belgio e Francia (vinta 1-2 dagli ospiti).

La ricostruzione

I fatti sarebbero riconducibili nella notte tra giovedì e venerdì 11 ottobre, proprio quando Mbappé era stato beccato prima in un ristorante e poi fuori da una discoteca di Stoccolma. Il presunto stupro per cui è stata aperta un’inchiesta (ma senza il suo nome), secondo il quotidiano svedese, sarebbe stato commesso nel centro della città: “la polizia ha ricevuto la denuncia sabato, dopo che la donna è stata sottoposta a delle cure“. Ora, l’inchiesta per una denuncia di stupro è stata aperta.