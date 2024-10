Nel corso delle repliche al Senato, dopo le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto all’intervento della senatrice del Movimento 5 stelle Bevilacqua puntando il dito contro “la sequela di inesattezze miste a menzogne” che a suo avviso sarebbero arrivate dal Movimento

Stelle. “Ho detto che se nel fare la transizione ecologica imponiamo l’uso di un’unica tecnologia, che è l’elettrico, ci consegniamo a nuove dipendenze. Non so se non ha capito ma il concetto non è difficile” ha affermato Meloni rivolgendosi alla senatrice pentastellata. “Se devo farmi spiegare cosa ho detto da un esponente del M5s, mi dimetto…” ha poi ironizzato. Lo scontro con i 5 stelle è poi proseguito. “La leggerezza con cui voi affrontate le crisi internazionali – ha detto ancora la premier – è pari solo alla leggerezza con cui avete affrontato il bilancio dello Stato quando eravate al governo: ci vuole la maschera di ferro per dire che gettiamo i soldi dalla finestra, anche volendo non potremmo perché li avete già gettati tutti voi” per fare ristrutturare con il Superbonus “il 4% delle case degli italiani, prevalentemente seconde case”.