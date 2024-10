Sono Aya Ashour, ho 23 anni, e mi conoscete già perché dall’inizio della guerra scrivo sul Fatto Quotidiano, grazie al giornalista Giampiero Calapà che mi ha contattata per avere testimonianza di quei primi giorni sotto le bombe e poi mi ha chiesto di fare io la giornalista. Oltre a fare la reporter da un anno, sono un’avvocata, specializzata in diritto internazionale. E ora lavoro per Save the children international per proteggere i bambini da questo inferno che è la Striscia di Gaza sotto l’occupazione e i raid aerei di Israele.

Questo film è prodotto dalla Bbc e racconta la vita di in un anno di guerra. Sono una dei protagonisti e ho documentato le nostre vite dall’ottobre 2023: abbiamo fotografato e filmato tutto quello che abbiamo passato. Ho documentato la mia vita di donna che vive in questo genocidio, la sofferenza delle altre donne e dei bambini, tutte le fasi dello sfollamento e la sofferenza per la mancanza di cibo e acqua. C’è la nostra sofferenza di donne in particolare, ho filmato i momenti in cui ho ricevuto l’invito dall’Università per stranieri di Siena dal professor Tomaso Montanari… e poi mi sono registrata per viaggiare, ma Israele ha chiuso il valico di Rafah e il sogno si è infranto.