Mentre il mondo attende la risposta di Israele all’ultimo attacco iraniano, sembra che l’attenzione israeliana sia sempre più focalizzata sul bersagliare la Guardia Rivoluzionaria Iraniana (Irgc). Le recenti operazioni e attacchi israeliani suggeriscono che la priorità strategica sia rivolta a lanciare colpi significativi contro i siti chiave controllati dall’Irgc, comprese le sue basi militari, le strutture di produzione di armi e le aree che influenzano il suo potere regionale.

Questa strategia israeliana non è scollegata dagli ultimi sviluppi in Libano. Il cambiamento delle operazioni israeliane verso una diretta conflittualità con Hezbollah sembra far parte di un piano più ampio per preparare il terreno a un attacco maggiore contro l’Irgc. Israele sta accelerando i suoi sforzi per neutralizzare Hezbollah, mirando a privarlo di qualsiasi leva che potrebbe usare per trasferire la crisi di sicurezza nel territorio israeliano. Questo approccio ricalca quello utilizzato in passato da Israele a Gaza e in Cisgiordania, dove si è concentrato sull’esaurimento delle fazioni militanti palestinesi, impedendo loro di minacciare la sicurezza israeliana.

La strategia di Israele per affrontare le minacce alla sicurezza, concentrandosi su colpi significativi contro Hezbollah, ha fatto sì che anche la Siria diventasse un campo di battaglia diretto nel conflitto in corso. Negli ultimi giorni, obiettivi iraniani in Siria sono stati colpiti da una serie di potenti attacchi israeliani, principalmente volti a interrompere le linee di approvvigionamento logistico che supportano Hezbollah. Questi attacchi non sono semplicemente reazioni a breve termine, ma fanno parte di una strategia più ampia volta a ridurre l’influenza dell’Iran in Siria.

Israele sembra determinata a cambiare lo status quo limitando i movimenti dell’Iran e di Hezbollah, impedendo loro di creare rotte di approvvigionamento alternative che potrebbero destabilizzare ulteriormente la Siria.

Sul fronte libanese, Hezbollah potrebbe trovarsi ad affrontare settimane cruciali nella sua battaglia con Israele. La strategia attuale del gruppo si concentra sull’infliggere il maggior danno possibile a Israele, mantenendo al contempo il vuoto demografico nel nord israeliano e preservando la sua capacità di lanciare attacchi, anche se simbolici, nel territorio israeliano. Nel frattempo, Israele cerca di intensificare le sue operazioni contro il partito su più fronti: militare, politico e sociale. L’obiettivo principale è isolare Hezbollah dal suo contesto sociale ed economico in Libano e attribuirgli la responsabilità delle crisi politiche e umanitarie in corso nel paese.

L’obiettivo generale di Israele attraverso questa strategia è indebolire le capacità militari di Hezbollah e trasformare il gruppo in un peso per il Libano. Gli attacchi intensi mirano a isolare Hezbollah e a prosciugarne le risorse logistiche e operative, portando a un suo progressivo indebolimento. Questo approccio potrebbe estendersi oltre il Libano, arrivando potenzialmente a coinvolgere aree come l’Iraq e lo Yemen, nel quadro degli sforzi israeliani di ridurre l’influenza regionale dell’Iran indebolendo i suoi alleati, perseguendo così obiettivi geopolitici più ampi.

Tuttavia, la sfida più grande per Israele resta la possibilità che i suoi avversari attivino più fronti contro di essa. Sebbene questi attacchi possano non essere sufficienti a modificare radicalmente l’equilibrio del conflitto, potrebbero destabilizzare internamente Israele. Gli attacchi missilistici e i droni rappresentano una grande minaccia per la sicurezza del governo israeliano, alimentando la paura tra la popolazione.

Questo timore potrebbe aumentare se operazioni individuali o movimenti di cellule dormienti all’interno di Israele si intensificassero, aumentando la pressione sul governo israeliano, che si troverebbe a dover gestire questi fronti aperti.

In questo contesto teso, Israele appare determinata a proseguire la sua campagna militare su più fronti, con un focus sul disconnettere l’Iran dai suoi alleati regionali. Tuttavia, mantenere questo livello di escalation per un periodo prolungato sarà una sfida considerevole, soprattutto se gli attacchi contro il territorio israeliano continueranno e cominceranno a influenzare la stabilità sociale ed economica del paese.

Il vero banco di prova sarà se Israele riuscirà a ridurre le capacità dell’Iran e dei suoi alleati prima che il costo interno aumenti a tal punto da compromettere il sostegno della sua popolazione alla strategia adottata.