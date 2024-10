“Non ci venga più a raccontare la favoletta dei poteri forti. Sia onesta con se stessa: i poteri forti sono in luna di miele con il vostro governo. La smetta con questo vittimismo complottista, si tolga il guscio di Calimero”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, nel suo intervento in aula alla Camera dopo la replica della premier, Giorgia Meloni, prima del Consiglio europeo.

“Gli italiani l’hanno votata per governare non per lamentare della fatica di governare e di complottismi vari. Governi se ne è capace”, conclude Conte.