È morto l’uomo uomo rimasto sepolto a causa di uno smottamento di uno scavo nel terreno di una casa a Cinisello Balsamo al confine di Milano. Si tratta del proprietario. È accaduto intorno alle 17 di domenica. Sul posto sono intervenute rapidamente diverse squadre dei pompieri impegnate in una complessa operazione per salvarlo. Lo scavo è in un terreno in via Alessandro Volta 66.

La vittima, 61 anni, stava lavorando per cercare di bloccare una infiltrazione nel garage sottostante attraverso uno scavo quando improvvisamente il terreno ha ceduto risucchiandolo a una profondità di circa due metri e mezzo. Immediati i soccorsi con i vigili del fuoco accorsi con due squadre fra cui personale del nucleo SAF. Le squadre hanno impiegato quasi due ore per recuperare il corpo. Sul posto 118 e Carabinieri di Cinisello Balsamo. Tra i soccorritori erano presenti anche gli specialisti dell’Urban Search And Rescue (Usar) e il nucleo Cinofili. Le operazioni sono state particolarmente difficili a causa dell’instabilità del sito.